Gamenet sulla soglia di Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) - Concluso il collocamento istituzionale di azioni ordinarie diL' IPO si è conclusa con il collocamento di 10,5 milioni di azioni (complessivamente pari al 35% capitale, inclusa l‘opzione di over allotment) al prezzo di 7,5 euro per azione, inferiore rispetto al valore minimo dell'intervallo di valorizzazione indicativa incluso nel prospetto indicativo di quotazione (8,7-11 euro).Secondo quanto comunicato dalla società che opera nei giochi regolamentati, sono state assegnate, a 52 richiedenti, 10,5 milioni di azioni, 9,55 milioni venduti da TCP e 0,95 sottostanti all'opzione di overallotment concessa da TCP ai joint global coordinators.Nel caso in cui la greenshoe non venisse esercitata il flottante sarà pari al 31,8%.In caso di integrale esercizio della greenshoe, al termine dell'IPOavrà il 45% della società mentreresterà con il 20% del capitale della Società.La data di inizio delle negoziazioni delle azioni sull'MTA è prevista per il 6 dicembre 2017.