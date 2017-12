Il calcio quotato vince anche in Borsa. Corrono Roma, Juve e Lazio

A.S. Roma

(Teleborsa) - Lunedì da ricordare per i titoli del calcio quotati a Piazza Affari.Questa mattina le azionistanno correndo sul listino milanese grazie alle vittorie riportare nella 15^ giornata di Campionato di Serie A, vittorie che hanno positivamente influito anche sulla classifica generale.Con l'1-0 sul Napoli lasi è portata a quota 37 punti in classifica, risultando terza alle spalle dei partenopei (38 punti) e dell'Inter che è a quota 39 punti. La rimonta ha scatenato gli acquisti a Piazza Affari: i titoli della squadra bianconera stanno infatti guadagnando il 6% con volumi di scambio già al di sopra della media giornaliera mensile.In gran spolvero anche l'+5,50% pure con boom di volumi. Ad ora sono passati di mano oltre 6 milioni di azioni a fronte dei 2,2 milioni della media giornaliera mensile. Venerdì 30 novembre i giallorossi hanno battuto la Spal ed ora sono quarti in classifica a 34 punti e con una partita ancora da giocare. Domani la squadra sarà impegnata all'Olimpico contro il Qarabag nell'ultima partita della fase a gironi della Champions League.Molto bene anche la, che sta guadagnando il 3,50%. Ieri i biancocelesti hanno battuto la Sampdoria per 2-1 guadagnandosi la quinta posizione in classifica a 32 punti.