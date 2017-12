Natale con la valigia: quest'anno meno regali e più viaggi

(Teleborsa) -. Lontani i ricordi dell'estate, insomma, gli italiani non si scoraggiano e minuti di valigia, stavolta invernale, sono pronti a staccare la spina.. Gli italiani si preparano al Natale 2017 con la valigia in mano: saranno infatti 16,6 milioni i nostri concittadini che si concederanno un viaggio nel periodo delle prossime festività, circa 3,3 milioni in più dello scorso anno.per persona da destinare alle vacanze, che quest'anno si attesta a(+7% sul 2016), superando finalmente - dopo dieci anni - il valore registrato nel 2007 (694 euro), ultimo anno prima della crisi, per un giro d'affari complessivo stimabile nel 2017 in 2,3 miliardi di euro in consumi turistici.- Meno dinamica, invece,: quest'anno ogni italiano spenderà per i regali, due euro - o lo 0,7% - in più dello scorso Natale. Ma e' una media che nasconde forti differenze territoriali: nelle regioni del Sud, infatti, la media per persona è di 298 euro, inferiore del 7,4% ai 320 euro delle regioni del Nord. Tra le grandi città, Milano è quella con la propensione alla spesa più alta, mentre i valori più bassi si rilevano a Palermo. E' quanto emerge dall'indagine Confesercenti SWG.