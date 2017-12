Prysmian in rosso a Piazza Affari. L'operazione General Cable non convince

Prysmian

(Teleborsa) - L' operazione General Cable non sembra aver giovato ai titoliIl colosso italiano dei cavi sta cedendo l'1,75% a Piazza Affari dopo essere arrivato a perdere oltre 2,5 punti percentuali.Stamane la società ha annunciato l'acquisto della rivale statunitense, che invece sta già scalpitando nel pre-borsa USA (+36%) anche in virtù del fatto che i 30 dollari ad azione che Prysmian offrirà agli azionisti General Cable rappresentano un premio pari a circa l’81% rispetto al prezzo raggiunto dal titolo General Cable il 14 luglio 2017, 16,55 dollari per azione, ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio da parte della Società dell’avvio di un processo di analisi di alternative strategiche.Secondo alcuni analisti il prezzo dell'operazione sarebbe troppo elevato.Va anche detto che sempre oggi il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha richiesto inoltre al Chief Financial Officer di analizzare l'opportunità di implementare nei prossimi 12 mesi l’emissione di nuove azioni o altre operazioni similari per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro.