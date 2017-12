Unicredit, UniCredit Bank Hungary e UniCredit Jelzálogbank vendono crediti deteriorati

Unicredit

(Teleborsa) -alle prese con i crediti in sofferenza.hanno concluso un accordo con una società finanziaria Ungherese, EOS Faktor Zrt, per la cessione pro-soluto di un portafoglio di mutui residenziali.Il portafoglio ha per oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto ungherese per un ammontare – al lordo delle rettifiche di valore – di circa 44,3 milioni di Euro (HUF 13,6 miliardi).La cessione del portafoglio costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate.L’impatto verrà recepito nel bilancio UniCredit del quarto trimestre 2017.