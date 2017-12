Unicredit, via libera dell'assemblea alla nuova governance

Unicredit

Mediobanca

(Teleborsa) - L'assemblea diha detto sì alla nuova governance, a larghissima maggioranza.La riunione si è aperta all'insegna delle parole ottimistiche di, presidente della big bank che ha osservato come "in banca le cose vanno bene anche rispetto a esperienze del passato". "Siamo solo all'inizio del cammino, ma siamo fiduciosi che il futuro possa portare a un rafforzamento congiunturale"., l'assemblea ha approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratore e l'incremento da uno a due del numero degli amministratori tratti dalla lista di minoranza.Eliminato il limite del 5% all'esercizio del diritto di voto, nonché la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.Approvato anche il trasferimento della Sede Sociale da Roma a Milano.Durante i lavori, il Direttore Generale dell'istituto,, ha dichiarato che ad oggi "non è prevista alcuna cessione della partecipazione nel breve termine" di, di cui Unicredit è primo azionista con una quota pari all'8,5%.Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,13%.