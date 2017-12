Wall Street in rialzo. Focus su riforma fiscale passata al Senato

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo il via libera del Senato USA al progetto di riforma fiscale proposto da Donald Trump.Sul fronte macroeconomico,di dicembre e laSpunti anche dal versante societario: l'annuncio di CVS Health che ha raggiunto un accordo per acquistare Aetna per un valore di 69 miliardi di dollari in contanti e azioni, e Prysmian che ha messo sul piatto 3 miliardi di dollari per acquistare l'americana General Cable L'attenzione degli investitori si concentra sul: gli addetti ai lavori prevedono la creazione di quasi 200 mila posti di lavoro.Sulle prime rilevazioni, ilè in aumento dello 0,85%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,70%, portandosi a 2.660,62 punti. In frazionale progresso il(+0,37%), come l'S&P 100 (0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,94%),(+1,45%) e(+1,39%).Al top tra i(+2,94%),(+2,28%),(+2,09%) e(+2,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,68%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Tra i(+3,72%),(+3,62%),(+3,28%) e(+3,24%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%.