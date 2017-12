A2A e ACSM AGAM delineano le linee guida della partnership

ACSM-AGAM

A2A

(Teleborsa) -, Aspem, Lario Reti Holding, AEVV econtinuano a valutare le opportunità legate ad una eventuale partnership industriale e societaria.Come noto, gli step operativi per il perfezionamento dell’aggregazione prevedono lae, successivamente, la riorganizzazione delle società di business, per il tramite di conferimenti in società già esistenti nel Gruppo o di nuova costituzione.ACSM-AGAM post-operazione si configurerebbe come un player quotato, a maggioranza pubblica,Le attività preliminari di studio e le relative valutazioni di fattibilità consentono di ipotizzare che, considerata la previsione di aggiudicazione degli ATEM distribuzione gas e lo sviluppo, sia nei business tradizionali che in quelli più innovativi,potrà generare, unstimato in un range compreso tra circa 90 milioni e 120 milioni di euro, si legge in una nota congiunta di ACSM-AGAM e A2A.Inoltre è previsto un forte sviluppo di iniziative sui territori con unche, in base agli esiti delle gare nella distribuzione gas, potrà arrivareLe proiezioni di evoluzione del risultato netto della realtà aggregata ipotizzano unaLo studio relativo ad una possibile partnership tra le utilities è stato formalizzato in una Lettera di Intenti non vincolante sottoscritta il 1° aprile, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2017.