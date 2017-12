Alkemy, buona la prima. Titolo in forte rialzo nel giorno del debutto a Milano

Alkemy

(Teleborsa) - Debutto positivo pera Piazza Affari.Il titolo della società specializzata nella consulenza alle aziende per la trasformazione verso il digital, che ha scelto l'AIM, sta guadagnando il 6,47% a 12,51 euro.Ilera stato fissato in 11,75 euro per azione. Ilè risultato di circa 29,8 milioni di euro. Includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di Over Allotment, il controvalore dell'operazione è pari a cirva 32,7 milioni di euro.Ilè pari al 45,2% (49,8% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe).Positivo il feedback degli investitori: il collocamento ha infatti registrato una domanda complessiva di circa 2,4 volte il quantitativo offerto. Le domande sono giunte per circa il 57% da investitori italiani e per il restante 43% dall’estero.In occasione della cerimonia di quotazione l'Amministratore Delegato del Gruppo,, ha dichiarato che Alkemy userà le risorse raccolte in fase di Offerta Pubblica Iniziale (IPO) per compiere acquisizioni.