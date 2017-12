Apple verso la produzione di chip? STMicroelectronics non la prende bene

STMicroelectronics

Apple

Dialog Semiconductor

(Teleborsa) - Giornata negativa per, che sta cedendo quasi 2 punti percentuali sul listino milanese in una giornata "no" per l'intero comparto tecnologico europeo (-1% sul relativo indice DJ Stoxx di settore).A pesare sul titolo non solo l'ondata di prese di profitto sui tech, titoli saliti molto da inizio anno, ma anche alcuni rumors suSembra infatti che il colosso di Cupertino abbia in mente didi cui necessitano i propri dispositivi.Giusto ieri la britannicaha ceduto il 24% dopo aver rivelato che Apple, tra i "top client" della società, potrebbe sviluppare i chip di risparmio della batteria utilizzati negli iPhone.Il Chief Executive Officer di Dialog,, ha spiegato che al momento la Mela Morsa non ha comunicato variazioni dei contratti di fornitura per il 2018. Inoltre le due aziende sono in trattative avanzate per la progettazione dei chip nel 2019.Tuttavia ha ammesso che "Apple ha le risorse e le capacità di progettare internamente un PMIC (power management integrated circuit, n.d.r.) e potrebbe potenzialmente farlo nei prossimi anni".A fine novembre il quotidiano nipponico Nikkei ha invece dato per certo il fatto che Apple produrrà PMIC per iPhone a partire dal prossimo anno.Questa notizia ha messo