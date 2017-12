Ferrovie francesi ordina a Mitsubishi Electric prototipi di trasformatori di trazione

Mitsubishi

(Teleborsa) -Electric ha annunciato oggi che sarà la prima azienda giapponese a fornire allaGli ordini sono stati resi possibili poiché Mitsubishi Electric è diventata, con effetto immediato, la prima azienda giapponese certificata dacome fornitore di sistemi di propulsione. I trasformatori di trazione per le lineesaranno consegnati, rispettivamente, a febbraio e a dicembre del prossimo anno.Si tratta della prima applicazione a livello mondiale di trasformatore di trazione con raffreddamento a corrente d'aria naturale installato sul tetto del vagone. Ciò consente di ottenere una riduzione del rumore di circa 13 dB grazie all'eliminazione della ventola di raffreddamento elettrica.I trasformatori saranno installati e quindi valutati per un periodo di un anno. Se non si verificheranno inconvenienti, SNCF stabilirà le specifiche per la produzione in serie di entrambi i trasformatori di trazione..Inoltre, Mitsubishi Electric prenderà in considerazione la possibilità di fornire altri prodotti a SNCF, uno dei più grandi operatori ferroviari in Europa, come punto di partenza per espandere la sua attività in questo mercato, includendo le attività di ammodernamento dei treni.