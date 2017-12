Fisco, entrate tributarie in aumento nei primi 10 mesi

(Teleborsa) - Nel periodo gennaio-ottobre 2017, le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 349.268 milioni di euro, in aumento dello 0,7% (+2,3 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.Nel mese di ottobre il gettito dell’e dell’versata in autoliquidazione mostra un incremento di 649 milioni di euro che recupera il calo registrato il mese scorso, determinato dallo slittamento del temine di pagamento di settembre al mese di ottobre.sugli scambi interni (-232 milioni di euro), già registrato nei mesi di agosto e settembre, dovuto all’ampliamento della platea dei soggetti interessati allo split payment.E' la fotografia scattata dalche ricorda come ai soggetti interessati dallo split payment, sia stato concesso, nelle more degli adeguamenti dei sistemi informatico-contabili, di trattenere, a partire dal mese di agosto, l’imposta sul valore aggiunto e di riversarla alle scadenze del 16 novembre e del 18 dicembre prossimi. La flessione del gettito dell’IVA verrà recuperata nel corso dei successivi due mesi.. Nei primi dieci mesi dell'anno, registrano un gettito complessivo pari a 187.541 milioni di euro, con una crescita di 243 milioni di euro (+ 0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Le entrate Irpef ammontano a 146.798 milioni di euro, in crescita di 2.182 milioni di euro (+1,5%) per effetto principalmente dell'andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione che mostrano un aumento di 2.171 milioni di euro (+1,8%) in linea con la crescita tendenziale dell'occupazione. Gli introiti dell'Ires registrano una diminuzione di 302 milioni di euro (-1,5%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando un parziale recupero rispetto al periodo gennaio-settembre. Il minor gettito - spiega il MEF - è imputabile ai provvedimenti che hanno determinato un significativo alleggerimento del carico fiscale per le imprese, tra i quali la riduzione dell'aliquota dal 27,5% al 24%, la maggiorazione degli ammortamenti e la più vantaggiosa deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti delle banche e delle imprese di assicurazione. All'andamento delle imposte dirette di gennaio-ottobre 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 861 milioni di euro.. Per le imposte indirette il gettito nel periodo gennaio-ottobre 2017 ammonta a 161.727 milioni di euro, in aumento dell'1,3% (+2.059 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante la riduzione dell'importo del canone da 100 euro a 90, a conferma degli effetti positivi della modalità di pagamento attraverso laintrodotta la scorso anno. Le entrate dell'IVA sono pari a 96.237 milioni di euro con un incremento di 2.257 milioni di euro (+2,4%). L'andamento è positivo sia per la componente dell'IVA sugli scambi interni (+0,8%) sia per quella sulle importazioni (+16,1%).