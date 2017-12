Legge di Stabilità: ultima campanella per sanare i problemi della scuola

(Teleborsa) - Dopo il via libera del Senato la Legge di Stabilità approda alla Camera con una serie di nodi irrisolti a livello di istruzione pubblica.Nodi che i deputati potrebbero sciogliere se accogliessero le richieste dei sindacati. Le modifiche da attuare, spiega l'Anief, sono: l'riservato ai ricorrenti 2011 per non invalidare la procedura del 2015 per diventare dirigente scolastico; offrire una meritata c; la, il cui blocco quinquennale sta creando situazioni di estremo disagio e di cattedre scoperte, per non attendere la formazione delle nuove graduatorie regionali, le cosiddette Grame; laper docenti e personale Ata.Servono anche, al fine di recuperare almeno il potere d'acquisto dell'indennità di vacanza contrattuale: gli incrementi da centrare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono rispettivamente del 4,26%, del 4,66% e del 5,51% rispetto agli inaccettabili 0,38%, 1,09% e 3,49% previsti sinora, nell'attesa del recupero del restante 50% dovuto all'aumento dell'inflazione negli ultimi dieci anni.Tra le modifiche chieste dal giovane sindacato figurano pure laassunto e l'assunzione per docenti della scuola dell’Infanzia e educatori., il sindacato torna a rivendicare il