Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Chimico

Media

Tecnologico

Materie prime

Moncler

Mediaset

Recordati

CNH Industrial

Banco BPM

Brembo

Prysmian

Tenaris

Mondadori

Juventus

Astaldi

ASTM

Reply

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%. Perde terreno l', che scambia a 1.263 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,03%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 57,49 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a 139 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,70%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%., con il, che termina a 22.416 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,34 miliardi di euro, in calo di 475,1 milioni di euro, rispetto ai 2,82 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,74 miliardi di azioni, rispetto ai 1,08 miliardi precedenti.Tra i 223 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 105, mentre 110 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 8 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+8,55%),(+1,52%) e(+1,22%). Il settore, con il suo -1,10%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,65%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,46%.Su di giri(+2,22%). Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,92%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,61%),(+3,58%),(+3,42%) e(+2,88%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,15%.