Wall Street resta al palo

Discovery Communications

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 24.260,89 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.640,15 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,51%); senza direzione lo(+0,11%).innescata dal via libera alla riforma fiscale di Trump . Dopo l'ok del Senato nel fine settimana, le discussioni tra le due camere per l'approvazione definitiva dei tagli fiscali dovrebbero iniziare la prossima settimana.Dal fronte macro, è stato pubblicato il dato sulla bilancia commerciale , e l' ISM non manifatturiero In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,22%) e(-1,13%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+1,28%),(+1,01%) e(+0,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,39%.Sensibili perdite per, in calo del 2,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,44%.(+3,58%),(+3,53%),(+3,47%) e(+2,58%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.In apnea, che arretra del 3,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,34%.