AIG festeggia l'upgrade di Deutsche Bank

AIG

colosso assicurativo statunitense

S&P 100

AIG

(Teleborsa) - Viaggia progresso, che scambia in salita dello 0,89%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Deutsche Bank. Gli analisti della banca tedesca hanno rivisto al rialzo il giudizio portandolo a "hold" dal precedente "sell". Ritoccato leggermente all'insù il target price a 59 dollari da 58.Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,76 dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,45.