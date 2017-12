Banca Carige cede a Credito Fondiario crediti in sofferenza e piattaforma gestione NPL

Banca Carige

(Teleborsa) - Prosegue il piano di dismissione di asset e di crediti deteriorati diIn data 6 dicembre 2017, l'Istituto ligure ha sottoscritto unper lacon un valore nominale lordo al 30 marzo 2017 pari a circa 1,2 miliardi di euro.Il, "migliorativo rispetto a quello previsto nel Piano Industriale 2017-2020" si legge in una nota, nella quale siprecisa che la transazione porterà a circa 2,2 miliardi dieuro il totale delle cessioni di crediti insofferenza realizzate da Banca Carige nel secondo semestre dell’anno.La banca ha inoltre siglato conanche un accordo vincolante per launitamente alla sottoscrizione di un contratto di servicing pluriennale.Il c, "anche in questo caso con effetti migliorativi rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale".