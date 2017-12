Bruxelles definisce roadmap dell'unione economica e monetaria dell'Europa

(Teleborsa) - Con una tabella di marcia operativa e diverse misure concrete, la Commissione europea adempie all'impegno di approfondire l'assunta dal presidentee a misure concrete da adottare nel corso dei prossimi 18 mesi. Nel quadro di questo pacchetto presenta inoltre una serie di iniziative. L'obiettivo generale consiste nel rafforzare l'unità, l'efficienza e la responsabilità democratica dell'Unione economica e monetaria dell'Europa entro il 2025.L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) vuole raggiungere il fine di: aumentare l'occupazione, la crescita, gli investimenti, l'equità sociale e la stabilità macroeconomica.In aggiunta alla tabella di marcia, il pacchetto comprende quattro iniziative principali:1)(FME), ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE e basato sulla struttura ormai consolidata del meccanismo europeo di stabilità (MES);2), facendo uso dell'adeguata flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione sin dal gennaio 2015.3)che spiega come sviluppare nel quadro delle finanze pubbliche dell'UE di oggi e di domani talune funzioni di bilancio essenziali per la zona euro e per l'intera UE.4) Ucome sarebbe possibile in base agli attuali trattati dell'UE.Il presidenteha dichiarato: "Dopo anni di crisi è giunto il momento di prendere in mano il futuro dell'Europa. La forte crescita economica attuale ci incoraggia ad andare avanti, facendo sì che la nostra Unione economica e monetaria divenga più unita, efficiente e democratica e operi a vantaggio di tutti i cittadini europei".