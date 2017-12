Energica Motor Company, nuovo accordo commerciale a Santa Monica

Energica

(Teleborsa) -punta sulla, espandendo la rete commerciale. La casa modenese di moto elettriche ha aggiunto un nuovo punto vendita a Santa Monica, con Moto Club Santa Monica. Il concessionario è situato in California, lo stato più popoloso degli Stati Uniti ed il più attivo nell'ambito della mobilità sostenibile.In particolare proprio Santa Monica ha da poco approvato un piano aggressivo per sviluppare la rete di infrastutture di ricarica EV.Il piano da 2,4 milioni di dollari prevede l’aumento delle colonnine da poco meno di 100 a 300 entro il 2020 ed ha un obiettivo a lungo termine di 1.000 caricatori entro il 2025.“In materia di normative EV la California ha una grande importanza” afferma, CEO Energica Motor Company Inc, “il Governatore Brown ha confermato la sua forte politica di accelerazione sul fronte dell’elettrico, per questo motivo abbiamo investito molto in questo territorio insediando una sede operativa a San Francisco, in modo da presidiare ed ampliare la rete commerciale”.