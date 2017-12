Gamenet è la 74° società STAR quotata

Gamenet

(Teleborsa) - La società di giochi e scommesseGroup SpA ha debuttato oggi, 6 dicembre 2017 , sullo STAR di Borsa Italiana, segmento dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. Si tratta della 36esima matricola da inizio anno e la 12esima ammissione sul mercato principale.In fase di collocamento la società ha collocato azioni per un controvalore pari a 78,8 milioni di euro, di cui 7,2 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment, con una capitalizzazione iniziale di 225 milioni di euro.In occasione dell’inizio delle negoziazioni, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:“Gamenet è la 74° società sul segmento STAR del mercato principale di Borsa Italiana. Il segmento STAR è dedicato alle eccellenze del nostro listino ed è particolarmente apprezzato dagli investitori internazionali, siamo certi che la quotazione sarà per Gamenet uno strumento importante per il suo cammino di crescita”.