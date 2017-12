Italia, crescono redditi e potere d'acquisto ma il rischio povertà è dietro l'angolo

(Teleborsa) - Nel 2015 cresce il reddito disponibile e del potere d'acquisto delle famiglie, associato a un aumento della disuguaglianza economica e del rischio di povertà o esclusione sociale. Sono questi i risultati dell'indagine Eu-Silc del 2016 rivelati dall'Il, esclusi gli affitti figurativi,(+1,8% in termini nominali e +1,7% in termini di potere d'acquisto rispetto al 2014).è più intensa per il quinto più ricco della popolazione,, in ripresa ciclica dopo diversi anni di flessione pronunciata.).(+2,8% rispetto al 2014), rimanendo però su un volume molto inferiore (20.557 euro, circa 1.713 mensili).L'aliquota media del prelievo fiscale a livello familiare è 19,4%, in lieve calo rispetto al 2014 (-0,25 punti percentuali). Si riduce il carico fiscale sulle prime due classi di reddito (0-15.000, 15.000-25.000 euro) delle famiglie con principale percettore un lavoratore dipendente, per gli effetti della detrazione Irpef di 80 euro.. Il cuneo fiscale e contributivo è pari al 46% del costo del lavoro, in lieve calo rispetto agli anni precedenti (46,2% nel 2014, 46,7% nel 2012).Nel 2016 si stima che il, registrando un peggioramento rispetto all'anno precedente quando tale quota era pari al 28,7%.(20,6%, dal 19,9%) sia(12,1% da 11,5%), così come quella delle persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa (12,8%, da 11,7%).(46,9%, in lieve crescita dal 46,4% del 2015). Il rischio è minore, sebbene in aumento, nel Nord-ovest (21% da 18,5%) e nel Nord-est (17,1% da 15,9%). Nel Centro un quarto della popolazione (25,1%) permane in tale condizione.(43,7% come nel 2015), ma è per quelle con uno o due componenti che questo indicatore peggiora (per le prime sale al 34,9% dal 31,6%, per le seconde al 25,2% dal 22,4%).