JP Morgan taglia giudizio su Anheuser-Busch InBev, titolo va giù

Anheuser-Busch Inbev

S&P-500

Anheuser-Busch Inbev

Anheuser-Busch Inbev

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso, che mostra una flessione dello 0,31%, complice un downgrade.Gli analisti di JP Morgan hanno ridotto il giudizio sul titolo del maggiore produttore di birra al mondo, portandolo a "underweight" dal precedente "neutral". Ridotto anche il target price a 106,69 dollari da 122,66.L'analisi settimanale del titolo rispetto allomostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 112,2 dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 112,8. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 111,8.