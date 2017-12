Le borse europee chiudono in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i recenti rialzi e sulla scia delle tensioni geopolitiche innescate da Donald Trump Lieve calo dell', che scende a quota 1,179. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.264 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 56,3 dollari per barile, con un ribasso del 2,29%.Lieve peggioramento dello, che sale a 141 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,71%.piccola perdita per, che chiude con un -0,38%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,28%, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,16 miliardi di euro, in ribasso (-7,63%), rispetto ai precedenti 2,34 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 246.234, rispetto ai precedenti 267.067, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,83 miliardi.Tra i 220 titoli trattati, 144 hanno chiuso in flessione, mentre 68 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 8 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,99%),(+1,77%) e(+0,83%). Tra i peggiori del listino azionario italiano troviamo i comparti(-3,11%),(-1,66%) e(-1,64%).di Milano,(+3,38%) all'indomani del CdA che ha deliberato sull'acquisto dei contenuti TV da Mediaset e preannunciato il nuovo Piano industriale . Bene(+3,03%) dopo una sentenza favorevole della Corte europea su difesa esclusività vendite online,(+0,93%) e(+0,92%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -3,73% su qualche presa di beneficio. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%. Giù, che registra un ribasso dell'1,75%.del FTSE MidCap,(+4,58%),(+3,73%) nel giorno del varo della nuova nave "Nieuw Statendam" (+2,45%) grazie alla promozione di una banca d'affari (+1,55%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -4,43%. Crolla, con una flessione del 3,22%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,06%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,92%. Debutto positivo in Borsa per+1,47%.