Le vendite sui tech zavorrano i mercati asiatici

(Teleborsa) -, zavorrate ancora una volta dallefrutto di prese di beneficio.Non aiuta la chiusura debole di Wall Street , in pausa di riflessione dopo le recenti corse e i nuovi record sostenuti dalle attese per una non lontana approvazione della riforma fiscale che taglia le tasse alle aziende.l'indice Nikkei ha ceduto l'1,97% a 22.177 punti, mentre il più ampio Topix ha perso l'1,43% a 1.765 punti.Tra le Borse cinesi, debolecon un -0,31% mentreguadagna lo 0,66%. In rossocon un ribasso dell'1,42% mentre, indice in cui la componente tech pesa molto, lascia sul parterre l'1,64%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, in rosso-1,48% r Singapore 0,90%, debole-0,48%, piatta, in controtrend+0,50% e+0,24%.Segno meno per+0,42% mentrearretra dello 0,45%. Non ha aiutato il PIL del terzo trimestre inferiore alle attese.