Pensioni, Boeri assicura: "A dicembre buona parte arretrati APE sociale"

(Teleborsa) - Il Presidente dell'rassicura sui pagamenti degli arretrati per coloro che hanno richiesto l') sociale."Stiamo facendo di tutto per riuscire a pagare gli arretrati ad una buona parte di coloro che hanno diritto a questi trattamenti entro il 2017. Quindi nel mese di dicembre dovremmo riuscire a pagare una buona parte degli arretrati a buona parte di coloro che hanno il diritto di ricevere il trattamento per l'. Nel caso di APE sociale con decorrenza da maggio si tratterebbe di un arretrato di otto mesi. Chi ha decorrenze più recenti si troverà un arretrato per un numero minore di mesi", ha spiegato il presidente dell', in una intervista al Gr1.Solo qualche giorno fa l'INPS ha reso noto che per APE sociale sono state accolte 15.493 domande di certificazione (comprensive dei riesami), pari al 39% del totale, e 9.031 domande di certificazione relative al beneficio "precoci", pari al 34% del totale.