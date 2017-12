RFI, l'accesso al Wi-Fi in stazione diventa più facile

Facebook

(Teleborsa) - Nelle stazioni della rete ferroviaria nazionale diventa più semplice accedere al Wi-Fi e connettersi al web. Da oggi 6 dicembre, nelle 32 stazioni in cui è attivo il servizio Wi-Fi Station,di conferma a quattro cifre ricevuto viaper entrare nel portale dedicato e collegarsi gratuitamente alla rete.Sempre attiva anche la possibilità di registrarsi tramite social login, collegandosi direttamente con i propri accounte LinkedIn. Si tratta di un’ulteriore azione diper permettere a passeggeri e cittadini di essere sempre connessi, con accesso anche a informazioni utili per il viaggio e sui servizi disponibili nei dintorni delle stazioni ferroviarie.La nuova modalità di accesso al portale Wi-Fi Station rientra tra le azioni di, in linea con quanto previsto dal Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane Il servizioe circa 600 milioni di esperienze di viaggio l’anno, diventerà la principale infrastruttura digitale italiana e un fattore abilitante per costruire il futuro del nostro Paese, con città connesse tra loro grazie a stazioni completamente digitalizzate, sostenibili sotto il profilo energetico e accessibili a tutti.