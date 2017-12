Anas, traffico in rallentamento a novembre

(Teleborsa) - dopo un ottobre positivo . E' quanto emerge dai dati elaborati sul campione della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila chilometri gestita dall'Anas. L’(IMR) dell’Osservatorio del Traffico ha infatti registrato un2017, mentre resta. "Un calo occasionale in un anno nel quale il traffico è costantemente cresciuto", sottolinea l'Anas.Scomponendo il dato all’interno delle macro-aree, le percentuali sono così distribuite: il confronto con il mese precedente registra un calo del 5% al, ale in, del 6% al, del 7% in. Rispetto allo scorso anno, l’aumento e la flessione si alternano: Centro e Sicilia rivelano un +2%, il Nord un - 2%, il Sud -1%. Stabile invece la Sardegna., in particolare rispetto al mese precedente: su tutta la rete a novembre il dato è del - 6%, di cui - 9% al Nord, - 5% al Centro, - 4% al Sud e in Sicilia, - 6% in Sardegna. Perde il 3% che aveva guadagnato l’anno prima il confronto con novembre 2016, dove al Nord raggiunge un picco negativo dell’8%, del 2% al Sud, del 4% in Sardegna. Restano invariate le percentuali al Centro e in Sicilia.sono stati registrati sul(con un picco all’interno del mese di 165.128 veicoli), sulla(picco di 124.549 veicoli), sulla strada(108.064) e sull’(100.159), mentre nel segmento dei veicoli pesanti si distinguono la strada statale 16 “Adriatica”, all’altezza di Molfetta, in provincia di Bari (il picco è di 17.366 mezzi), la tangenziale di Bari (7.935), la RA13 “A4 – Padriciano” (10.650), il Grande Raccordo Anulare di Roma (8.673) e la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in prossimità di Baronissi (8.462 veicoli) e Salerno (8.112).’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) rileva inoltre che nel 75% dei casi i picchi di traffico sono avvenuti nelle giornate del venerdì, in particolare nel primo (in concomitanza con il ponte per la celebrazione delle festività di tutti i santi e dei morti) e ultimo fine settimana del mese.