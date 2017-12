Anima, positiva la raccolta netta di novembre

Anima Holding

(Teleborsa) - La raccolta netta nel mese di novembre 2017 diè stata positiva per circa 180 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,1 miliardi di euro.Il totale delle masse gestite del Gruppo ANIMA a fine novembre 2017 è pari a circa 75,6 miliardi di euro, con un aumento di circa il 6% sul dato di fine novembre 2016.“Il mese di novembre si è chiuso con un buon dato guidato in particolare dal successo che continuano a riscuotere le soluzioni PIR, sia come fondi comuni che come sottostante a prodotti di natura assicurativa”, ha commentato, Amministratore Delegato diANIMA Holding e ANIMA Sgr.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,35%.