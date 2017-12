Bioera brilla a Piazza Affari

Bioera

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che a Piazza Affari guadagna il 4,08%. A fine novembre la società a capo di un gruppo di aziende attive nella produzione e distribuzione di prodotti biologici ha ricevuto una richiesta di conversione delle n. 5 obbligazioni da parte di, che danno diritto a sottoscrivere n. 277.777 azioni ordinarie di nuova emissione Bioera pari allo 0,702% del capitale sociale post aumento.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,1889 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,2037. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,1791.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)