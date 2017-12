Gennaio-ottobre: -1,9% per le emissioni di CO2 da benzina e gasolio per autotrazione

(Teleborsa) -Nei primi dieci mesi del 2017 le emissioni di CO2 da benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite di 1.533.170 tonnellate rispetto allo stesso periodo del 2016.. Nel solo mese di ottobre, contrariamente al trend registrato nell’intero 2017, le emissioni di CO2 da benzina e gasolio per autotrazione sono aumentate. In particolare l’aumento è stato di 127.947 tonnellate, che corrispondono all’1,6% in più rispetto a ottobre 2016. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico.- Intanto, scende in campo ancheche ha annunciato l'intenzione di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo fissato dall'Accordo di Parigi sul clima, nonostante gli Stati Uniti siano l'unica nazione al mondo a non farne parte: "Man mano che la nostra infrastruttura cloud globale si espande, ci rivolgiamo sempre più alle energie rinnovabili, dal momento che si tratta di energia pulita e ci offre una maggiore prevedibilità finanziaria.La società di Redmond punta a ridurre dele, tra le varie iniziative, figura anche l'intenzione di alimentare al 100% il suo campus Puget Sound con energie rinnovabili.