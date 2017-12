Ilva, Calenda: "Il 20 dicembre nessun tavolo se sindaco non ritira ricorso"

(Teleborsa) - " La convocazione con l'ordine del giorno condiviso è uscita ieri, mi aspetto che il ricorso venga ritirato immediatamente" dal sindaco di Taranto. Non lascia spazio all'interpretazione il Ministro dello Sviluppo Economicoche parlando a Radio24, lancia il suo ultimatum: ", o ci occuperemo di quei problemi ma senza un confronto che non può essere in parallelo nelle Aule di Tribunale".Il Ministroche ha convocato il tavolo istituzionale per il 20 dicembre , ha ricostruito l'incontro avuto nei giorni scorsi a Taranto con il sindaco : "insieme abbiano tirato un ordine del giorno della riunione istituzionale, abbiamo fatto una dichiarazione congiunta sull'ordine del giorno", Calenda ha spiegato che il sindaco ha poi assicurato: "Appena ricevo la dichiarazione formale ritiro il ricorso. Ieri ho mandato la convocazione formale con quell'ordine del giorno - ha continuato il Ministro-,perché non si può aprire un tavolo e discutere di cose che si discutono parallelamente al tavolo e in un Tribunale".La querelle nasce in seguito alla decisione del