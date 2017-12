Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 24.211,48 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.636,98 punti. In frazionale progresso il(+0,45%); sulla parità lo(+0,18%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,90%),(+0,69%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,93%.Altra i(+1,83%),(+1,52%),(+1,51%) e(+1,34%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,90%),(+3,59%),(+3,27%) e(+2,92%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,36%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,41 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.