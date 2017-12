Mobilità Elettrica, Enel e Audi siglano accordo per per sviluppare servizi

Enel

(Teleborsa) - Accordo tra, distributore del marchio Audi, per sviluppare servizi per la mobilità elettrica.Le due società hanno firmato un) "per l'integrazione dei servizi di ricarica nell'offerta di acquisto della nuova Audi e-tron, prima vettura 100% elettrica del marchio, e per promuovere e sviluppare la mobilità elettrica nel Paese"."Vogliamo rendere la vita di chi acquista un’'auto elettrica il più semplice possibile – afferma, responsabile Enel X. ". Un ulteriore segnale che la mobilità elettrica è ormai una alternativa semplice ed economicamente vantaggiosa".Il direttore di Audi Italia,spiega:"dall'applicazione - sottolinea il direttore di- di tecnologie finalizzate alla riduzione di peso, alla produzione di propulsori e combustibili alternativi, da applicativi digitali di interfaccia con le infrastrutture fino a sistemi di guida automatizzata avanguardistici,sviluppa soluzioni innovative per tracciare la mobilità del futuro"."L'elettrificazione della gamma prodotti - aggiunge- è parte fondamentale di questa strategia e Audi e-tron sarà il primo di una serie di modelli totalmente elettrici che introdurremo a partire dal prossimo anno. Abbiamo deciso di intraprendere il viaggio verso questo straordinario modo di vivere la mobilita' assieme a Enel per connettere il pubblico a una tecnologia in grado di unire rispetto per l'ambiente all'emozione di guida".