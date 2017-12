Piazza Affari chiude col segno più in un'Europa senza direzione

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

BPER

Banco BPM

Moncler

Fineco

Yoox

Buzzi Unicem

CNH Industrial

Recordati

Sogefi

ASTM

Maire Tecnimont

doBank

Astaldi

Juventus

Salini Impregilo

IREN

(Teleborsa) -Di scarso aiuto l'andamento positivo di Wall Street, che tenta il rimbalzo anche alla luce dei positivi dati sull'occupazione, in attesa dei numeri governativi sul mercato del lavoro che saranno diffusi domani. sussidi alla disoccupazione sono risultati in calo mentre ieri gli occupati ADP sono risultati in aumento Sul valutario l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18.Tra le commodities, giornata negativa per l', che lascia sul parterre lo 0,79% a 1.253,5 dollari l'oncia, mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) segna un aumento dello 0,80%, a 56,41 dollari per barile, supportato dal calo delle scorte di greggio statunitensi superiori alle attese Lomigliora, toccando i 138 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,67%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%. Debolecon un decremento dello 0,37%, mentresi ferma sui livelli della vigilia.Positivo il listino milanese con ilche ha messo a segno un +0,68%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.808 punti. In moderato rialzo il(+0,35%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,31 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,16 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 261.474, rispetto ai 246.234 precedenti.Tra i 221 titoli scambiati sul listino milanese, 110 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 102 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 9 azioni.Tra lea grande capitalizzazione, bene le banche, in particolareAncora in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,49%.Decolla, con un importante progresso del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.di Milano,(+3,38%),(+3,29%),(+3,21%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,23%.In apnea, che arretra del 2,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.