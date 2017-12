Rapporto Confcooperative/Censis, il 4.0 come opportunità di lavoro

(Teleborsa) -. E' questo il tema di unsu come il piano per la digitalizzazione e l'innovazione riesca a migliorare la situazione di imprese e lavoratori ed agire quale motore dell'economia.Sul fronte, il rapporto mette in luce la: sono 755 mila gli occupati delle imprese ICT,, ma oggi vi sonoper mancanza di personale formato/specializzato. Fra il 2011 e il 2016 gli specialisti in ICT sono cresciuti del 52%.In termini di peso relativo,, ma solo 1 su 100 è un un professionista ICT ad elevata qualificazione.Il diverso ritmo del cambiamento impresso dal digitale rispetto al resto dell'economia appare evidente se si considera che leattive crescono fra il 2011 e il 2017 del 17,6%, passando dall'1,8% alattive italiane. Inoltre le imprese attive nel settore del commercio al dettaglio via Internet sono raddoppiate nell'arco di sei anni (+99,6%), passando da poco piu' di 8mila a quasi 17milaUn altro elemento rilevamnte messo in luce dal rapporti concerne. Campania, Sicilia e Puglia sono tra le prime quattro regioni italiane dove negli ultimi 6 anni c'è stata la maggiore crescita di imprese digitali e addirittura battono le regioni del Nord per percentuale di crescita: un esempio su tutti, 6 viaggi su 10 tra quelli prenotati in Italia avvengono attraverso la rete."Le persone più qualificate saranno quelle che potranno cogliere le. Questo ci deve portare a un investimento straordinario in formazione e innovazione perché tutti siano in condizione di capitalizzare le opportunità", ha affermato, presidente di Confcooperative, aggiungendo "siamo per un 4.0 dal volto umano che non lasci indietro nessuno. In Italia, solo l’8,3% dei lavoratori sono impegnati in programmi di formazione permanente, al di sotto della media europea 10,8%. Dobbiamo fare molto di più. Formare non è una spesa, ma un investimento sul futuro del paese".