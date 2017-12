Rottamazione cartelle, ultima chiamata per aderire

(Teleborsa) - Hai aderito alla, prevista dal decreto legge n. 193 del 2016, la cosiddetta rottamazione delle cartelle ? Ilprossimo è il, se prevista dal tuo piano, ma anche delle eventualiCosì l', sul sito istituzionale, ricorda ai contribuenti la(7 dicembre) per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre il termine del 7 dicembre, fae l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge,Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare ilriferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla "Comunicazione delle somme dovute", successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata. Il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge.