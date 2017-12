Space4, ok di Consob a prospetto informativo

(Teleborsa) -ha ottenuto ilrelativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei market warrant di Space4 sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana.Il collocamento, si legge in una nota di Space Holding, la società che ha costituito la SIV (Special Investment Vehicle) Space 4, è rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero ed ha ad oggetto un numero di azioni ordinarie compreso tra un minimo di 35 milioni e un massimo di 45 milioni, ulteriormente incrementabile fino ad un massimo numero di 50 milioni di azioni ordinarie, cui sono abbinati 20 milioni di market warrant nel rapporto di 4 market warrant ogni 10 azioni ordinarie.Il prezzo di sottoscrizione è fissato a 10 euro per azione e, pertanto, l’ammontare del collocamento istituzionale è compreso tra un minimo di 350 milioni e un massimo di 450 milioni di euro, con possibilità di incremento fino a 500 milioni di euro.I market warrant saranno abbinati alle azioni ordinarie nel rapporto di 4 market warrant ogni 10 azioni ordinarie, come segue:Il collocamento terminerà il 18 dicembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata.