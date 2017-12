Trasporto aereo, molto buone le previsioni IATA per il 2018

(Teleborsa) - Il 2018 potrebbe diventare un anno da ricordare per il trasporto aereo.Secondo le previsioni fornite dalla International, il prossimo anno si potrebbero registrare ben 4,3 miliardi di, il 6% in più rispetto ai 4,1 miliardi del 2017.Bene anche il settorecon 62,5 milioni di tonnellate (+4,5% rispetto al 2017).La forte domanda, l'efficienza e i ridotti pagamenti di interessi aiuteranno le compagnie aeree a migliorare la redditività nel 2018 nonostante l'aumento dei costi. Il 2018 dovrebbe essere il quarto anno consecutivo di profitti con un rendimento del capitale investito (9,4%) superiore al costo medio del capitale del settore (7,4%)."Questi sono tempi buoni per l'industria del trasporto aereo globale", ha dichiarato, Direttore Generale ed Amministratore delegato di IATA. "Le persone viaggiano come non mai. La domanda di trasporto aereo è al suo livello più alto in oltre un decennio. L'occupazione è in crescita. Altre rotte vengono aperte. Le compagnie aeree stanno raggiungendo livelli sostenibili di redditività", ha spiegato de Juniac aggiungendo che si tratta ancora di un "un business difficile: siamo stati sfidati sul fronte dei costi aumentando le spese per carburante, manodopera e infrastrutture".