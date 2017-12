Trenitalia, Mazzoncini: "ancora più Frecce con il nuovo orario invernale"

(Teleborsa) - "Da domenica prossima, con il nuovo orario ferroviario di Trenitalia , offriremo ancora più Frecce ai nostri clienti. A partire dalla mattina presto. Il primoda Milano arriverà a Roma alle 8:29 e a Venezia la prima Freccia da Roma arriverà alle 9:08, mentre a tarda sera l’ultima Freccia da Milano per Bologna e Firenze partirà alle 20:50. Ci saranno 11 corse in più e sette estensioni di altrettanti collegamenti. Offriremo così altre 82 nuove soluzioni di viaggio. Raddoppieremo iveloci fra Reggio Calabria e Roma, introdurremo nuoviper raggiungere le piste da sci della Val Gardena e della Val di Fassa, di Cortina, di Madonna di Campiglio e di Courmayeur. Avremo fino a 101 Frecce al giorno fra Roma e Milano. Tutto questo mentre siamo impegnati nel rivoluzionare il trasporto regionale, con i nuovi treni Rock e Pop , con una più efficace programmazione dell’offerta e integrazione con tutte le altre forme di mobilità, pubblica e condivisa" sintetizza così in un commento l’Amministratore Delegato di FS Italiane,, il nuovo orario invernale di Trenitalia al via da domenica 10 dicembre