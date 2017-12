Wall Street allunga il passo a metà giornata

shutdown

(Teleborsa) -. Dopo un avvio senza verve, a causa anche dello spettro "", gli investitori rafforzano gli acquisti., infatti, si esauriranno formalmente i finanziamenti al Governo USA e se i legislatori non troveranno una soluzione sulla legge di bilancio scatterà il famigerato provvedimento di chiusura dei servizi ritenuti non essenziali.. Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione , mentre diminuiscono i licenziamenti a novembre , proseguendo il movimento di ridimensionamento avviato dopo l'estate.ilsale dello 0,38%. Stessa intonazione per l'che fa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 2.638,24 punti. In moderato rialzo il(+0,47%).(+1,95%),(+1,54%),(+1,39%) e(+1,28%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche scivola dell'1,25%., che evidenzia una perdita dell'1,15%.(+0,02%).che cede lo 0,61%.Al top tra i colossi tecnologici di, si posizionano(+3,82%),(+3,31%) e(+2,81%)., invece, si registrano su(-3,01%).che arretra del 2,32%.di, che mostra una caduta del 2,08%., con un decremento dell'1,86%.