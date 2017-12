Wall Street avvia la giornata senza direzione

shutdown

(Teleborsa) -. Dopo il via libera alla riforma fiscale di, gli USA rimangono con il fiato sospeso per l'incubo "".si esauriranno formalmente i finanziamenti ale se i legislatori non troveranno una soluzione sulla legge di bilancio scatterà il famigerato provvedimento di chiusura dei servizi ritenuti non essenziali., scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione , mentre diminuiscono i licenziamenti a novembre , proseguendo il movimento di ridimensionamento avviato dopo l'estate.ilsi attesta a 24.128,87 punti. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.628,52 punti. In lieve salita il(+0,26%).In cima alla classifica deicomponenti il(+1,67%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano suche avvia la seduta con -0,71%., che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.perche cede un piccolo -0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,59%),(+1,95%),(+1,49%) e(+1,44%). Le più forti vendite, invece, si abbattono suche apre le contrattazioni a -2,13%., con un decremento dell'1,47%.su, che soffre un calo dell'1,43%., che registra un ribasso dell'1,38%.