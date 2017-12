Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 24.329,16 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.651,5 punti. Guadagni frazionali per il(+0,45%), come l'S&P 100 (0,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,52%),(+1,11%) e(+0,85%).del Dow Jones,(+2,02%),(+1,71%),(+1,45%) e(+1,40%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%.Altra i, si posizionano(+7,19%),(+3,98%),(+3,48%) e(+3,48%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,57%.Affonda, con un ribasso del 2,37%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,52%.Crolla, con una flessione del 3,36%.