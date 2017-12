Piazza Affari positiva, fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Banche

Automotive

BPER

Banco BPM

Unicredit

Fineco

Yoox

Saipem

Maire Tecnimont

Sogefi

ASTM

Banca Ifis

Astaldi

Juventus

IREN

Beni Stabili

(Teleborsa) -, in perfetta sintonia con gli altri euro listini sull'accordo sulla Brexit. Da segnalare anche la chiusura al rialzo di Wall Street e di Tokyo.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,24%. L'scambia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,73 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a 136 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,67%.mostra un incremento dello 0,70%, poco mossa+0,06%, segno più per+0,55%.(+1,70%),(+1,40%) e(+1,38%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+4,49%),(+4,30%),(+3,66%) e(+3,41%) dopo che sono state approvate le modifiche a Basilea III . Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,32%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Tra i(+4,55%),(+4,44%),(+4,02%) e(+3,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,98%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.