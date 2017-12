Banca Ifis, ancora operazioni sui crediti NPL per circa 330 milioni

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha concluso due operazioni di acquisto diper un valore nominale complessivo di 336 milioni di euro., è relativo ad un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing non garantiti pari a 2.400 posizioni, per un valore nominale di circa 85 milioni di euro., comprende 21.000 posizioni per un valore nominale di circa 251 milioni di euro ed è composto principalmente da crediti al consumo (15%), bancari (75%) e per la parte restante da crediti automotive.Ifis conferma l'attesa di acquisti complessivi di NPL nel 2017 per un valore nominale di 5 miliardi.