Bankitalia, a ottobre sofferenze delle banche in calo del 5,5%

(Teleborsa) - Ad ottobre i, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono, in accelerazione rispetto al +0,7% registrato a settembre.Lo comunica lanel report, precisando che isono aumentati del 2,8% (+2,6% nel mese precedente), mentre quelli allesono diminuiti dello 0,5% (erano calati dello 0,7% a settembre).Sempre a ottobre lesono diminuite del 5,5% su base annua (erano calate del 6,1% nel mese precedente).sono aumentati del 4,9% su base annua (6% a settembre); laè scesa del 16,7%.erogati, comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,4% (2,41% nel mese precedente); quelli sulleal consumo sono stati pari invece all'8,46%.sono risultati pari all'1,5% (1,48% in settembre); quelli suidi importo fino a 1 milione di euro sono stati pari al 2,02%, quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia all'1,06%.sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,38%.