Borse europee in leggero rialzo in attesa Fed e BCE

(Teleborsa) -, nella settimana dedicata alle riunioni delle banche centrali . Mercoledì sarà la volta della Fed e giovedì della BCE.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,178. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.249 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,23%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%.piccoli passi in avanti perche segna un incremento marginale dello 0,20%, andamento positivo per+1% dopo l'accordo sulla Brexit, piattache tiene la parità.(+0,92%),(+0,60%) e(+0,53%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo(+3,00%),(+0,98%),(+0,87%) e(+0,82%).Tra i(+4,39%),(+2,59%) grazie a commesse del valore di 490 milioni di dollari (+1,98%) e(+1,80%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,26%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.