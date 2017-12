Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nella settimana dedicata alle riunioni di politica monetaria della Fed e della BCE L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,21%. L'riporta una variazione pari a +0,17%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,07 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,64%.incoloreavanza dello 0,59%, senza slancio+0,03%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,94%),(+0,57%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,29%),(-1,06%) e(-0,79%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,20%. Positiva, mostrando un incremento dell'1,01%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,95%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,96%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,26%),(+2,91%),(+2,55%) e(+1,61%). Bene+1,45% grazie a nuove commesse . I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,41%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.scende dell'1,60%. Calo deciso per, che segna un -1,54%.