Esplosione a New York. Il sindaco De Blasio non ha dubbi: "attacco terroristico"

(Teleborsa) - Sarebbe stato ispirato dall'il 27enne l' autore dell' esplosione che c'è stata stamane 11 dicembre a Port Authority , la stazione centrale dei bus anon lontano da. Lo ha affermato l'ex capo della polizia di New York,, in un'intervista. Il sindaco di New Yorknon ha dubbi "è stato un tentato attacco terroristico". L'autore del gesto si chiamaun ex tassista originario del Bangladesh che vive a Brooklyn.Secondo le prime comunicazioni ufficiali, l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno artigianale, un "tubo-bomba",. Secondo quanto riportano alcuni media americani Ullah avrebbe detto agli investigatori dell'di aver "agito per vendetta".Il bilancio è di quattro i feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita.