FTSE Russel lancia nuovo indice dedicato a brand italiani

Autogrill

Brembo

Brunello Cucinelli

Campari

Damiani

De’Longhi

Ferrari NV

Fiat Chrysler Automobiles NV

Fila

Geox

Luxottica Group

Moncler

OVS

Piaggio & C.

Pininfarina

Piquadro

Pirelli & C.

Safilo Group

Salvatore Ferragamo

Technogym

Tod’s

Yoox Net-A-Porter Group

(Teleborsa) -crea il nuovo indice, che include le 22 società quotate comprese nella vetrina Italian Listed Brands e già incluse nel FTSE Italia All-Share. Il nuovo indice sarà live lunedì 18 dicembre 2017.La vetrina Italian Listed Brands è stata istituita da Borsa Italiana a ottobre 2017 per promuovere i migliori brand italiani per creatività, eccellenza, intuito imprenditoriale e innovazione."Borsa Italiana continua a promuovere la creatività e i brand eccellenti italiani quotati e la nostra vetrina Italian Listed Brands lanciata recentemente ne è una dimostrazione - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Borsa Italiana - . L’indice FTSE Italia Brands creato da FTSE Russell aiuterà gli investitori istituzionali e retail a monitorare le performance di queste importanti società.”, Amministratore Delegato di FTSE Russell, ha dichiarato: “Il lancio dell’indice FTSE Italia Brands rappresenta un ulteriore ampliamento dei servizi dedicati agli investitori che seguono il mercato azionario. Il nuovo indice metterà in luce le caratteristiche distintive dei brand delle società italiane quotate attive nei settori dei beni di consumo e servizi, offrendo un nuovo benchmark per gli investitori attivi e passivi”.I brand inclusi nel FTSE Italia Brands Index sono: