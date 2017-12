Il Bitcoin sbanca la Borsa di Chicago nel giorno del debutto

(Teleborsa) - Il mercato continua a scommettere sui Bitcoin.Ieri, 10 dicembre, i- scadenza gennaio 2018 - hanno) a 15.000 dollari, guadagnando in quattro ore oltre 3.000 dollari fino a raggiungere la quotazione diNelle prime fasi il traffico sul sito del CBOE è stato così intenso da renderlo inaccessibile per 20 minuti dopo l'apertura, anche se il circuito degli scambi ha continuato a funzionare regolarmente.Il debutto di ieri ha rappresentato la prima opportunità per gli operatori professionali di investire sulla criptomoneta, anche se molti di loro preferiscono evitarla per la mancanza di regolazione intorno ad essa.Ili futures sul Bitcoin sbarcheranno su un'altra grande piattaforma di derivati, il